Un barbat a fost gasit mort intr-o gradina din Crocmaz. Politia: a fost lovit cu ciocanul. Un suspect, retinut

Potrivit politiei, totul s-a întâmplat astăzi. Victima s-a dus in vizita la un barbat din sat. Aceştia au baut impreuna, apoi între ei s-a iscat o cearta. Stapanul casei, un bărbat de 45 de ani, l-a lovit de mai multe ori cu un ciocan in cap şi l-a dus in grădina casei.

Acolo unde bărbatul s-a stins şi a fost găsit de poliţie.

Faptasul a fost retinut. Politia investigheaza cazul.