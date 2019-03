Momentul in care un barbat fura un portmoneu dintr-un magazin din capitala, chiar de sub nasul casieritei. Individul, cautat de politie - VIDEO

Potrivit politiei, portmoneul ar apartine unui tanar de 20 de ani. Acesta ar fi uitat portofelul in magazin, iar cand s-a intors dupa el nu l-a gasit si a anuntat politia.

Oamenii legii spun ca in portmoneu s-ar fi aflat aproape 3 mii de lei. Acum, individul care a luat portmoneul este cautat de politie. Acesta risca o amenda in marime de pana la 67 500 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 120 la 240 de ore sau inchisoare pana la 4 ani.

Pe cazul dat a fost deschis un dosar penal.