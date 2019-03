Totul s-a intamplat acum doua zile. Serghei povesteste ca se afla acasa cand sotia, de care a divortat acum doi ani si care ar fi fost beata, a intrat in ograda impreuna cu doua prietene si i-a cerut sa-i deschida usa. Si pentru ca barbatul a refuzat sa o faca, s-au luat la cearta.

Serghei CHIRILOV: “Am inchis geamul si le-am intrebat ce cauta aici. Ele au zis ca vor sa intre in casa si le-am spus ca nu au voie. Ele au zis sa arunce cu o piatra in fereastra.”

Barbatul spune ca s-a infuriat si a iesit afara pentru a clarifica situatia.

Serghei CHIRILOV: “Toate trei m-au dat jos si una cu armatura m-a lovit mai intai in cap, apoi au continuat sa ma loveasca unde nimerea.”

Imediat au venit vecinii, care au vazut ce s-a intamplat si i-au acordat primul ajutor barbatului. Tot ei au chemat ambulanta si politia. Ulterior, Serghei a fost transportat la spitalul raional Criuleni cu diferite traumatisme.

Serghei CHIRILOV: “M-a luat ambulanta de acasa, dar politia a zis ca veni la spital si nu a mai venit.”

Potrivit medicilor, starea barbatului este stabila.

Eduard BRAESCU, MEDIC TRAUMATOLOG, SPITALUL RAIONAL CRIULENI: “Urmeaza tramanentul prescris de specialisti. Are comotie cerebrala, plagi in regiunea capului si contuzia cutiei toracice, a umarului”

Fosta sotie a barbatului, care are dreptul sa stea in locuinta celor doi dupa divort, nu era acasa si nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune din ce motiv a procedat asa. Am reusit, insa, sa vorbim cu sora ei.

Marina URSU, SORA SOTIEI BARBATULUI BATUT: “Mi-a spus ca s-au batut, altceva nu ne-a spus nimic. Stim ca e la spital acum. S-a dus la Criuleni, a zis ca-i trebuie.”

Ofiterul de presa al politiei din raionul Dubasari ne-a spus ca la ei nu a fost inregistrat un asfel de caz, iar politia din localitate nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne oferi detalii. Cei doi soti au impreuna un copil de 17 ani.