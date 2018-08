Un barbat de 45 de ani, care muncea la o fabrica de cablaj din capitala, s-a prabusit brusc si a murit. Ce spun colegii lui

Tragedia s-a produs in jurul orei 13:00 la o fabrica de cablaj din capitala.

Potrivit vicedirectorului fabricii, in ultimele zile barbatul de 45 de ani se simtea slabit.

Astazi, in timp ce muncea, barbatului i s-a facut rau si a inceput sa se sprijine de un perete. Cand l-au vazut, colegii l-au intrebat ce s-a intamplat, iar muncitorul le-ar fi spus ca are dureri mari in zona inimii si atunci brusc s-a prabusit.

Imediat, colegii au chemat ambulanta.

Ajunsi la fata locului, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Potrivit politiei, barbatul de 45 de ani suferea de hipertensiune. Urmeaza sa fie efectuata expertiza medico-legala pentru a se stabili cauza exacta a decesului.