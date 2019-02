Un barbat din capitala, acuzat de violare de domiciliu. Ce a spus acesta politistilor - VIDEO

Potrivit politistilor, barbatul fiind in stare de ebrietate a intrat in locuinta unei vecine in varsta de 50 de ani fara acordul acesteia si a menifestat un comportament agresiv.

Femeia a incercat sa-l dea afara, insa acesta a refuzat categoric.

Locatara a chemat politia.

Individul a fost retinut, iar in cadrul audierilor acesta si-a recunoscut vina, dar a spus politistilor ca nu-si aminteste ce a facut.

Acum acesta risca 2 ani de inchisoare sau o amenda de 32 500 lei.