Un barbat din capitala, filmat cum isi bate fara mila cainele. Vecinii au incercat sa-l opreasca, dar in zadar. „Este animalul meu si fac ce vreau” - VIDEO

”-De ce bati cainele?- Este cainele meu si eu am dreptul!-Hai sa te bat eu pe tine asa cum l-ai batut tu!- Nesimtitule, lasa cainele in pace!”

Totul s-a intamplat aseara in sectorul Ciocana din capitala. Femeia care a filmat cu telefonul mobil scenele in care individul loveşte animalul şi îl trânteşte de pământ, spune ca a încercat să-i explice ca nu este normal ceea ce face.

„-Tu esti animal, tu nu esti om! -Da tu cine esti? -O sa postez pe internet maine, sa vina politia si sa te pedepseasca, pentru comportament agresiv fata de animale.”

Asta, însă, nu l-a convis sa lase câinele ion pace.

„- Cum poti sa te comporti asa cu câinele? Cainele se teme de tine.- Johny la mine!. La mine, am spus!”

Mai târziu câţiva trecatori s-au oprit, incercad şi ei să-l convingă pe bărbat sa nu agreseze animalul. Acesta, însă, a intrat în casa.

„-Tu esti nebun cu totul. - Ce s-a întâmplat? Este cainele meu.- De ce bati cainele?- Este cainele meu. La mine! La mine, am spus!- Uite cum te porti tu cu câinele?!- Hai sa te lovesc eu pe tine cu picioarele, vrei?- Stai! Unde pleci?”

Avocatii care apara drepturile animalelor, sustin ca barbatul care a lovit cainele trebuie sa fie pedepsit.

Ion DRON, AVOCAT: „Cel putin din ceea ce sa intmplat si ce a relatat persoana care sa adresat la poliţie, ar fi o raspundere penala care prvede o pedeapsa cu amenda de 500-750 de unitati conventionale ori munca neremunerata in folosul statului de 180 de ore, sau un an de inchisoare. Totul este in mainele politiei si ar trebui sa dea un raspuns exact este pedeapsa contraventionala sau penala.”

Am sunat la politie ca sa aflam daca acest caz a fost inregistrat, dar si ce pedeapsa risca barbatul care a batut cainele, insa deocamdata oamenii legii nu ne-au raspuns.