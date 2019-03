A fost impuscat de mai multe ori si gasit de rude langa poarta sa. Un barbat din Dubasari, transportat in stare grava la spital

Potrivit politiei, totul s-a intamplat ieri in jurul orelor 21:00 in orasul Dubasari. Niste necunoscuti au impuscat un barbat in cap, coaste, abdomen si maini.

Rudele barbatului l-au gasit la poarta lui si au chemat ambulanta.

Ulterior, el a fost transportat la spitalul de urgenta din Chisinau.

Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului de Urgenta din Chisinau, Cristina Goria, barbatul se afla in stare extrem de grava.

Deocamdata, faptasii nu au fost gasiti si nu se cunosc detalii despre incident.

Acest caz este investigat de catre militia din Dubasari.