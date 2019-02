Un barbat din Soroca acuza medicul de familie ca nu i-a pus un diagnostic corect mamei sale, care a murit din cauza gripei. Femeia ar fi ajuns in stare grava la spital si nu a mai putut fi salvata - VIDEO

Vladimir STARSNIC, FIUL: “- I s-a facut rau. A chemat ambulanta, medicii au spus ca e bine, dar sa faca o radiograma. Rezultatele au fost rele, dar medicii nu au spus sa se interneze. “

Abia 5 zile mai tarziu, cand femeia s-a simtit si mai rau, medicii de pe ambulanta au transportat-o la spital, iar ea a fost internata in sectia de reanimare, povesteste tanarul. Doctorii de acolo spun ca pacienta a ajuns pe mana lor, deja fiind in stare critica.

Valeriu BORDIAN, MEDIC REANIMATOLOG LA SPITALUL DIN SOROCA: “ - Ea a fost pusa la respiratie artificiala. “

Fiul femeii spune ca a fost anuntat de medici ca plamanii pacientei practic nu mai functionau.

Vladimir STARSNIC, FIUL: “- Eu am pretentii fata de medicul de familie, care nu a internat-o la timp. El spunea de tuberculoza, apoi de cancer. A trimis-o acasa cu antibiotice. “

Medicul de familie al femeii are, insa, o alta versiune.

Alexei CEALAN, MEDIC DE FAMILIE, CENTRUL DE SANATATE DIN SOROCA: “ - I-am propus spitalizarea si a refuzat. “

Femeia s-a stins pe 17 ianuarie, in sectia de reanimare. Pana acum 12 persoane, care nu au fost imunizate, au murit de gripa, printre acestea si un bebelus de 8 luni. Responsabilii din sanatate au indemnat oamenii sa se vaccineze, aceasta fiind unica metoda de a preveni virusul.

Igor POKANEVYCH, REPREZENTANTUL OMS IN REPUBLICA MOLDOVA: “ – Stim ca vaccinurile sunt disponibile pentru persoanele din toate grupurile de risc. Campania de vaccinare este in desfasurare. Indemnam pe cei care se afla in grupul de risc sa se asigure ca au redus riscul de a se imbolnavi. “

160 de mii de persoane au fost imunizate pana acum. Desi, autoritatile spun ca orice doritor poate sa se vaccineze, nu avem suficiente doze pentru toata populatia tarii, iar responsabilii au o explicatie.

Nicolae FURTUNA, DIRECTOR INTERIMAR LA ANSP: “ - Asa se intampla in toate tarile lumii. “

In acelasi timp, dupa ce mai multi pacienti s-au plans pe retelele de socializare ca nu gasesc in farmacii unul dintre principalele preparate pentru gripa, cei de la Ministerul Sanatatii spun ca incearca sa gaseasca o solutie.

Aliona SERBULENCO, SECRETAR DE STAT IN DOMENIUL SANATATII PUBLICE: “ - Speram sa fie pe 4,5 februarie. “

Medicii ne recomanda sa nu recurgem la automedicatie, intrucat gripa se agraveaza rapid si am putea sa pierdem ore pretioase. La primele simptome, adresati-va la doctori.