Un barbat a fost retinut dupa ce a furat din mai multe spitale din capitala: intra in saloanele pacientilor si in cabinetele medicilor si iesea de acolo cu tot ce putea duce. Imagini de pe camerele de supraveghere - VIDEO

Potrivit politiei, individul intra in saloanele pacientilor si in cabinetele medicilor atunci cand nimeni nu era acolo si fura tot ce gasea. A luat de acolo telefoane, bani, dar si alte obiecte pretioase. In total, ar fi furat obiecte in valoare de 50 de mii de lei.

Ulterior, individul vindea bunurile furate in pietile din Chisinau.

Dupa mai multe investigatii, individul a fost retinut pentru 72 de ore. Daca va fi gasit vinovat risca pana la 4 ani de inchisoare.