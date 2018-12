Un cuplu, intors de peste hotare, si care planifica sa se casatoreasca - in stare extrem de grava dupa accidentul de aseara. Filmul evenimentelor care s-au soldat cu 4 morti si doi raniti - VIDEO

Un barbat si o femeie reveniti recent acasa de peste hotare, care urmau sa se casatoreasca in curand, sunt unicii supravietuitori ai teribilului accident, produs aseara la Orhei. Barbatul de la volanul Toyotei care a fost izbita frontal de BMW-ul intrat pe contrasens a fost transportat la spital cu mai multe traumatisme, iar concubina sa se afla in stare extrem de grava la reanimare. Aseara, in drum spre spital s-a stins si soferul de la volanul BMW-ului, astfel numarul persoanelor decedate a ajuns la 4.