Un barbat si un bebelus au murit in urma unui grav accident. S-a intamplat in apropierea satului Bardar - FOTO/VIDEO

S-a intamplat cu putin timp in urma pe un drum in apropiere de satul Bardar, raionul Ialoveni.

Potrivit politiei, un automobil de model Dacia la volanul careaia se afla un barbat de 31 de ani si un pasager de 21 de ani a derapat pe sosea si a ajuns pe banda cu sens opus, dupa ce a vrut sa faca o manevra de depasire. In acel moment a tamponat frontal un alt automobil de model Peugeot, care se deplasa regulamentar.

La volanul celuilal vehicul se afla un barbat de 33 de ani care avea in masina 5 pasageri, doua femei si un barbat, dar si doi copii minori, unul in varsa de 6 ani, iar altul aproape un an.

In urma impactului soferul de 33 de ani a decedat pe loc, iar copilul de aproape un anisor s-a stins in drum spre spital.

Celelalte persoane au fost descarcerate si transportate la spital.

Circumstantele accidentului se stabilesc se stabilesc.