Un batran de 77 de ani din Anenii Noi, care este nevazator si in scaun cu rotile, a ramas singur in fata greutatilor. Sotia i-a decedat, iar fiul nu-l mai ajuta. Autoritatile spun ca nu-l pot ajuta - VIDEO

A ramas singur in fata greutatilor vietii. Vorbim despre un batran de 77 de ani din Anenii Noi, care este nevazator si in scaun cu rotile, insa nu lasa mainile in jos. Sotia i-a decedat, iar fiul nu-l mai ajuta, asa ca a invatat sa se descurce in singuratate. Autoritatile locale spun ca nu au cum sa se implice pentru ca... barbatul are copii.