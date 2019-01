Un bebelus de 4 luni a murit la un spital din capitala, dupa ce parintii ar fi asteptat ambulanta doua ore. Cazul a fost adus in atentia publicului de interpreta Tatiana Heghea care spune ca a asistat la cele intamplate - VIDEO

Bebelusul de 4 luni a fost adus la Spitalul Clinic Municipal pentru copii din capitala noaptea, in jurul orei 2. Directorul institutiei, Stefan Calancea, ne-a spus ca acesta era deja in moarte clinica si ca medicii au inceput imediat manevrele de resuscitare, dar nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Cazul a ajuns in atentia publicului, dupa ce interpreta Tatiana Heghea a scris o postare pe facebook spunand ca era la spital in acel moment.

Cei din administratia spitalului nu au vrut sa ne vorbeasca despre diagnostic ori motivele decesului, mentionand ca vor face publice aceste informatii dupa ce va fi gata expertiza medico-legala. Parintii ar fi asteptat ambulanta doua ore, dupa ce au chemat-o, mai scrie interpreta in mesajul sau.

In urma mesajului publicat pe retelele de socializare, responsabilii de la Centrul National de Asistenta Medicala Prespitaliceasa s-au autosesizat. Acestia spun ca documenteaza cazul, iar ulterior vor reveni cu explicatii. Deocamdata nu au putut sa ne spuna daca intr-adevar ambulanta a ajuns la copil in doua ore.