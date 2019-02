Un camion a luat foc in apropiere de satul Ciorescu. Soferul a incercat sa stinga flacarile, insa acestea au fost potolite abia dupa ce au venit pompierii - VIDEO

Un camion a luat foc in apropiere de satul Ciorescu. Soferul spune focul a izbucnit in momentul in care a pornit motorul. El a incercat sa stinga flacarile, iar cativa trecatori i-au sarit in ajutor. Focul a fost potolit abia cand au venit pompierii, dar cabina camionului a fost distrusa in totalitate.