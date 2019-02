"Stimaţi alegători! La data 25 Ianuarie am acceptat provocarea să candidez la funcţia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova. A fost o experienţă frumoasă! Am avut parte de întîlniri foarte productive cu cetăţenii din m.Cahul, lunca Prutului şi s.Alexandru Ioan Cuza în care am auzit şi ascultat problemele din circumscripţie şi după măsura posibilităţilor unele au fost şi hotarîte. Însă, având în vedere că Partidul Democrat este un partid foarte organizat care evaluează forţele prin sondaje veridice, astfel după ultimul sondaj efectuat ,împreună cu toată echipa am luat decizia să mă retrag din cursa electorală. O decizie corectă, îndreptată spre susţinerea candidaţilor pro-europeni. Am luat decizia să rămîn în funcţia de director a IMSP SR Cahul, să continui proiectele de dezvoltare a acestei instituţii şi să mă dedic în continuare oamenilor. Mulţumesc tuturor susţinătorilor!", a scris Oleg Creciun pe pagina sa de facebook.

Numele democratului, Oleg Creciun, figureaza pe prima pozitie in buletinele de vot. Al doilea este socialistul, Evgheni Osadcenco, membrul partidului Sor, Antonina Belobrova, comunistul Gheorghe Ghetivu, candidatul ACUM, Sergiu Tutovan, candidatul PN, Sergiu Renta, liberalul Stefan Secareanu, indepenedntul Ion Groza.