Un candidat independent vrea sa ajunga in parlament si sa legalizeze marijuana. Dumitru Cebotarescu, un proprietar de localuri din Chisinau, spune ca vrea sa legalizeze canabisul in scopuri medicale - VIDEO

Desi spune ca nu a consumat niciodata canabis, Dumitru Cebotarescu este convins ca legalizarea acestei plante va aduce numai beneficii tarii noastre.

Dumitru CEBOTARESCU, CANDIDAT INDEPENDENT: ”Medicii din occident recomanda retete pe baza de canabis. Este un medicament cand omul are cancer. 06:30-”-Ati utilizat vreodata canabis? -Nu am primit retete ca sa il folosesc in scopuri medicale.”

Cebotarescu crede ca planta este buna nu doar in medicina ci si in industrie.

Dumitru CEBOTARESCU, CANDIDAT INDEPENDENT: -”Este o oportunitate economica pentru tara. 60-70 ani in urma, la noi se crestea canabisul pentru industira textila. Pretul la canabis este destul de mare.”

Dumitru Cebotarescu sustine ca sloganul sau electoral nu este dedicat doar locuitorilordin circumscriptia in care candideaza ci intregii populatii. Pana si sigla candidatului de pe panourile care au impanzit sectorul Rascani al capitalei te duce cu gandul la planta de canabis. Un astfel de billboard poate fi vazut si in fata Universitatii Tehnice.

Dumitru CEBOTARESCU, CANDIDAT INDEPENDENT: ”Studentii sunt mai progresivi si pot cauta mai multa informatie pe internet, se pot informa.”

Ajuns in parlament, va face echipa cu deputatii curajosi, spune candidatul independent.

Dumitru CEBOTARESCU, CANDIDAT INDEPENDENT: ”O sa aliniez cu cei care ma vor sustine in punctele din programul electoral. Presupun ca voi gasi 15 oameni care vor fi mai curajosi din cei 101.”

Dumitru Cebotarescu, care este de profesie inginer-mecanic detine actiuni in capitalul social al mai multor agenti economici printre care „Star Kebab”, „Trattoria” si este proprietarul mai multor restaurante. Acesta ne-a spus ca mai toti alegatorii il intreaba cine ii finanteaza campania, una costisitoare de altfel.

Dumitru CEBOTARESCU, CANDIDAT INDEPENDENT: ”Sunt banii mei. -Totusi cine sta in spatele dvs? -Sotia.”

Parerile alocuitorilor sectorului Rascani la sloganul “Sustin legalizarea medicinala si decriminalizarea canabisului” sunt impartite.

“Sunt impotriva substantelor narcotice, dar sunt oameni pe care doar asta ii ajuta. 00:30 Trebuie totul de facut cu cap.”

”O sa fie bien la noi in Moldova si as amulti se folosesc de canabis, inafara de medicina. In Europa e ok cu asta.”

”In scopuri medicale este foarte bun canabisul. Nu crezi ca asa va fi mai usor sa-l procuri? -El si asa e usor de cumparat la noi in Modlova.”

”In tarile slabe economic nu are rost sa facem asta, e foarte complicat, mai bine sa nu fie legalizat.”

Dumitru Cebotarescu candideaza pe circumscriptia nr. 28, in care este inclus sectorul Rascani si cartierul Posta Veche. Acesta va fi al cincilea in buletinul de vot. Primul va fi democratul Nicolae Balaur, urmat de socialistul Vlad Batrancea, membra partidului Sor, Reghina Apostolova, membrul ACUM, Alexandru Slusari, liberalul Ion Cebanu si membrul partidului Nostru, Dumitru Ciubasenco.