Un centru de zi pentru copiii strazii a fost deschis in capitala. Aici, acestia pot sa vina sa-si faca de mancare, sa-si spele hainele sau sa practice sportul - VIDEO

Centru de zi care si-a deschis astazi usile, pe strada Miron Costin aminteste de o casa incapatoare. Copiii veniti din strada pot sa faca baie, sa-si schimbe hainele, iar intre timp le pot spala pe ale lor. La bucatarie au pregatite ingrediente si aragaz ca sa-si gateasca singuri bucatele sau vor fi invatati de voluntari.

Angela TOMULET, SEFA ADJUNCTA A DIRECTIEI PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI: „Avem totul pentru a le oferi un pranz, o cina. Frigiderul la moment cu minim de existenta. Daca e vorba de pranz, cateva rezerve aici avem.”

Aici, copiii vor putea privi televizorul, citi si chiar dormi la pranz. La centru este si o sala de fitness.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: „In sala dotata cu aparate performante, copiii vor face sport. Pe aceasta banda, de exemplu, isi vor incerca rezistenta la alergat. Ghidati de specialisti, adolescentii vor fi motivati sa-si creeze obiceiuri sanatoase.”

Adolescentii vor avea libertatea de a pleca si veni oricand, iar specialistii spun ca le ofera aceasta posibiloitate pentru ca cei obisnuiti sa traiasca in strada nu pot sa renunte usor la stilul lor de viata. Ins chimb psihologii si asistentii sociali vor lucra cu ei.

Ana MORGULEAC, SPECIALIST IN PROTECTIA COPILULUI IN CONFLICT CU LEGEA: „Vom efectua evaluarea complexa a situatiei copilului, pentru a stabili de ce a venit din strada poate sa revina in familie, daca sunt acolo conditii de trai. Voi stabili ce servicii sunt necesare.”

Luc Francois este un voluntar din Belgia care de doi lucreaza cu adolescentii care vagabondeaza in Moldova, iar de acum incolo se va ocupa de cei veniti la centrul de zi.

Luc FRANCIOS, VOLUNTAR: „Problema e ca parintii pleca peste hotare si lasa copii in grija la bunici si fug, multi vin din raioane. Fiind pe strada sunt influentati si de mafie, maturi care sunt pe strada si organizati in mafie.”

Centrul de Asistenta Stradala isi va deschide usile la ora 8 dimineata si le va inchide la 12 noaptea in fiecare zi. Copiii vor fi invitati sa innopteze tocmai in celalalt capat al orasului la Gimnaziul internat Nr. 3 de pe strada Gheorghe Casu de la Botanica.

Lucia CACIUC, SEF INTERIMAR AL DIRECTIE MUNICIPALE PROTECTIA COPILULUI: „Noapte ce se intampla? Le propunem sa mearga la internatul numarul 3 sa inopteze.”

Pentru deschiderea centrului, primaria a investit 400 de mii de lei din bugetul municipal, iar pentru intretinerea acestuia in 2019 s-a alocat peste un milon de lei. Responsabilii de la Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului spun ca acum in capitalea vagabondeaza in jur de 10 copii si ca acestia refuza sa fie internati la centrele de plasament, iar daca sunt dusi acolo, fug din nou in strada.