Un copil a murit, iar alete noua persone se afla la spital cu diverse traumatisme, unii in stare grava. Noi detalii despre accidentul care s-a produs langa Bozieni - FOTO

Accidentul s-a intamplat astazi, langa localitatea Bozieni din raionul Hancesti.



Potrivit politiei, copilul s-a stins la spital in sectia de reanimare, iar mama acestuia inca se afla in stare foarte grava acolo.

Un microbuz de pe ruta Gura Galbenei - Chisinau, care se deplasa cu viteza necorespunzatoare la conditiile meteo si pentru ca avea cauciucurile din spate uzate, cand a incercat sa franeze a derapat si a ajuns intr-un copac.

In microbuz se aflau 13 persoane, iar, initial, politia a comunicat numai despre 4 persoane care ar fi ajuns la spital cu traumatisme. La spital au ajuns 10 pasageri. Trei dintre ei sunt in continuare in stare grava.

Potrivit IGSU, serviciul de descarcerare a intervenit pentru a scoate o femeie care a ramas blocata intre fiarele autoturismului.

Politia va stabili circumsantele in care sa produs accidentul.

Citeste si: Patru persoane au ajuns la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat intr-un copac. Vehiculul avea viteza, iar cauciucurile din spate erau uzate. Ce spune politia - FOTO