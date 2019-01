Un copil de cinci ani a murit, iar un alt adolescent a ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost loviti de o masina in tim ce se aflau la sanius. S-a intamplat la Sipoteni. Soferul spune ca nu i-a observat

Potrivit politiei, fetita si baiatul in varsta de 17 ani se dadeau cu sania si au iesit la drumul principal, cand o masina de model BMW i-a lovit violent.

Ambii s-au ales cu traumatisme grave, fetita s-a stins in drum spre spital, iar adolescentul se afla in stare grava la spital.

Soferul in varsta de 28 de ani spune ca acestia au iesit in drum brusc, iar el nu i-a obsevat si nu a reusit sa opreasca. Potrivit politiei, acesta nu avea viteza si nici nu era in stare de ebrietate.

Politistii stabilesc circumstantele accidentului.