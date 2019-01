Un copil de sase ani din Costuleni s-a stins in ziua de Craciun, iar parintii spun ca nu i s-a acordat asistenta medicala necesara- VIDEO

Un copil de sase ani din Costuleni, Ungheni s-a stins in ziua de Craciun, iar parintii spun ca nu i s-a acordat asistenta medicala necesara. Desi era in stare grava, doctorii de la salvare i-au pus o injectie si au plecat, iar medicul din sat era de negasit in zi de sarbatoare. Oamenii s-au plans la politie si cer ca personalul medical sa fie tras la raspundere.