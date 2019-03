Un deputat al blocului ACUM spune ca i-a fost profesor Marinei Tauber la facultate: "Imi pare rau ca fata asta a degradat in halul care este. Eu stiu un loc foarte bun, unde nu exista pericol pentru ea... la puscarie" - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PROTV: "Cum raspundeti scenei facute de Marina Tauber, vi s-a adresat dvs?"

Andrei NASTASE, DEPUTAT ACUM: "Cei mai buni doctori din cadrul blocului ACUM nu se regasesc aici, poate cauta in alta parte, nu la noi."

Lilian CARP, DEPUTAT ACUM: "Eu stiu un loc foarte bun, unde nu exista pericol pentru Marina Tauber. Eu regret ca fata asta a degradat in halul in care este, fiindca o cunosc de foarte mult timp, fiindu-i si profesor.

Cel mai bun loc este la puscarie, dupa bunul merit. Este in raportul Kroll ca ea este implicata in delapidarea sistemului bancar si acolo va fi in siguranta. Din fericire a fost la fara frecventa studenta. Cred ca prea multa atentie ii acordam acestei penale."

Pana la moment, Marina Tauber nu a reactionat.

La prima sedinta a parlamentului, vicepresedinta partidului Sor a venit cu un parasolar ca sa se apere de Nastase, dupa ce acesta a spus ca a fost intoxicat cu mercur.

Marina TAUBER, DEPUTATA PARTIDUL SOR: "Vreau sa ma protejez de Nastase, care a fost intoxicat cu mercur. Pentru sanatatea mea si pentru sanatatea colegilor."

In parlamentul actual PSRM are 36 deputati, PD - 30, blocul ACUM - 26, Partidul Sor - 7 şi sunt 3 legislatori independenţi.

Aşa cum nici-o formatiune nu are mai mult de 51 de deputati, ele vor trebui să se alieze pentru a alege speakerul şi pentru a numi un prim-ministru.

Dacă pana pe data de 9 iunie legislatorii nu vor putea conveni asupra crearii unei majoritati, parlamentul va fi dizolvat şi vor fi organizate alegeri anticipate.

