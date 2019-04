Un detinut de la Lipcani a intrat pe un site de anunturi si a sunat un barbat care vindea un pian. L-a convins sa-i transmita instrumentul la Briceni cu o ruta regulata, spunandu-i ca inapoi ii va transmite banii. Ce a urmat

Potrivit procurorilor, totul s-a intamplat in martie, anul trecut la penitenciarul din Lipcani.

In timp ce se afla in celula, barbatul a reusit sa vada pe un site de anunturi un pian care se vindea cu 7700 de lei. Acesta l-a sunat pe vanzator, care era un barbat din Cricova, si i-a spus ca vrea sa procure instumentul. Faptasul l-a convins sa-i transmita pianul la Briceni cu o ruta regulata si i-a spus ca inapoi ii va transmite banii.

Astfel, pianul a ajuns la Briceni si a fost preluat de un taximetrist care a dus instrumentul la rudele detinutului, iar banii nu au ajuns la cumparator. Barbatul a inteles ca a fost pacalit peste cateva zile, atunci cand a vazut ca pianul sau este scos la vanzare pe un site de publicitate.

Ulterior, barbatul s-a adresat politiei. Oamenii legii au identificat cine este cumparatorul si au restituit pianul victimei.

Detinutul a fost condamnat la 6 ani si 6 luni de inchisoare pentru escrocheria comisa in timp ce-si ispasea o alta pedeapsa. Procuratura i-a demonstrat vina, astfel incat, deopotriva cu anii in plus pe care acesta urmeaza sa-i petreaca dupa gratii, detinutul va achita victimei si un prejudiciu moral si material de 5 mii de lei.