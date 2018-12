Un fost politist din Criuleni, impreuna cu alti 9 indivizi risca ani grei de puscarie pentru ca a furat din mai multe locuinte de lux si terminale de plata din tara. Schema pusa la cale de fostul om al legii - VIDEO

Tinta indivizilor suspectati de mai multe furturi erau in mare parte terminalele de plata. Oamenii legii au publicat imagini in care se vede cum unul dintre hoti, intra intr-o cladire, da jos terminalul aplasat acolo si loveste in el pana cand il distruge in totalitate, ia banii din interior si pleaca. Barbatului i-au trebuit doar 30 de secunde ca sa comita furtul si sa se faca nevazut, spun procurorii.

Intr-un alt filmulet publicat tot de oamenii legii, se vede cum patru indivizi cu cagule pe cap forteaza usa unei cladiri, intra in interior, iau terminalul in spate si fug cu tot cu el de la fata locului. Politia spune ca faptasii au dat lovitura si la o casa de amanet din capitala, de unde au furat o suma mare de bani, dar si tot aurul pe care l-au gasit acolo.

Potrivit procurorilor, fostul politist, in varsta de 32 de ani, impreuna cu 9 indivizi, ochea si locuinte de lux de pe teritoriul tarii de unde fura aur si bani.

Ex-politistul ii invata pe amicii sai cum sa comita jaful asa incat sa nu lase urme, lucru pe care l-a invatat fiind angajat al politiei. In urma investigatiilor, oamenii legii au stabilit ca prejudiciul cauzat in urma furturilor realizate de hoti ajunge la 700 de mii de lei.

Pana la acest moment, 5 persoane, printre care si fostul inspector de la politia criminala din Criuleni, au fost retinute, iar altele 5 sunt date in cautare internationala. Hotii risca pana la 15 ani de inchisoare.