Un grav accident s-a produs in apropiere de satul Bardar. Un barbat de 33 de ani si un bebelus au murit, dupa ce masina in care se aflau a fost izbita frontal de o Dacia, care a derapat de pe drum -VIDEO

Totul s-a intamplat in jurul orei 13. Potrivit politiei, in masina de marca Dacia se aflau soferul de 31 de ani si un pasager de 21 de ani, care se deplasau de la Hancesti spre Chisinau. La un moment dat, conducatorul auto a vrut sa faca o depasire, dar autoturismul a derapat si a ajuns pe contrasens, lovindu-se frontal de un Peugeot in care se aflau sase persoane. Soferul de 33 de ani a murit pe loc, iar un bebelus s-a stins in drum spre spital.

“ Ce s-a intamplat?- Dacia a lovit in Peugeootul acesta in care au murit soferul.”

“ Dacia a iesit pe contrasens si s-a lovit in Peugeot”

Impactul a fost violent, iar masinile - grav avariate. Pompierii au intervenit pentru a descarcera victimele.

Victor MATEI, SEF UNITATEA DE POMPIERI SI SALVATORI, IALOVENI: „Ajungand la fata locului erau doua masini in coleziuni in peugeot se aflau 6 persoane unde a fost nevoie sa descarceram 4 persoane si doi copii minori si duse cu ambulanta soferul peugeotului era deja decedat, era prins in fiare. Persoana in Dacia in dreapta tot l-am descarcerat. Doua doamne din Dacia aveau traumatizme.”

4 persoane au fost transportate la Institutul de Medicina Urgenta din Capitala.

Cristina GOREA, PURTATOR DE CUVANT, INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA: „La urgenta au ajuns 4 persoane doi barbati si doua femei, doi au fost internati in reanimare….”





Politia cerceteaza toate circumstantele in care s-a produs accidentul.