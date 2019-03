Cresteau cannabis, chiar in apartamentele lor din Cahul. Sase persoane, retinute de politie. Ce au gasit oamenii legii in apartamentele acestora - VIDEO

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, sase persoane cu varste cuprinse intre 40 si 50 de ani si-au transformat locuintele in laboratoare pentru cultivarea drogurilor. Printre cei implicati este si o femeie.

Indivizii isi amenajau in apartamente niste sere in care cultivau cannabis. In urma perchezitiilor, procurorii PCCOCS au gasit un laborator automatizat pentru prepararea plantelor, dispozitive confectionate pentru consumul drogurilor, cantar electronic, plante verzi, dar si o masa vegetala uscata si maruntita de marihuana. Ea era pregatita sa fie vanduta la un pret de 7000 lei pentru 100 grame.

Astfel, liderul gruparii a fost retinut si a primit 8 ani de inchisoare, iar ceilalti infractori cate sapte ani de puscarie de tip inchis.