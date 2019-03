Un incendiu a izbucnit la etajul trei al unui bloc de pe strada Ioana Radu din capitala. Focul a cuprins un balcon, in timp ce proprietarii nu erau acasa - VIDEO

Focul a izbucnit in jurul orei 15:00 si a cuprins balconul unui apartament de la etajul trei al acestui bloc. Proprietarii nu erau acasa in acel moment, asa ca vecinii au fost cei care au alertat pompierii. Tot ei l-au anuntat pe stapanul locuintei, care a reusit sa ajunga acasa si sa le deschida usa salvatorilor.

Anatolie DRUC, PROPRIETAR: “Pompierii nu m-au lasat sa intru imediat. Cand am deschis usa, totul era negru, era imposibil sa intri. Ei au intrat, au stins focul, dupa care mi-au permis sa intru.”

Flacarile au transformat balconul in scrum. Acolo proprietarii tineau un frigider, de la care si banuiesc ca a pornit focul. In apartament toata mobila s-a innegrit, iar televizorul si lustra au inceput sa se topeasca.

Anatolie DRUC, PROPRIETAR: “Peste tot era fum, vom imprumuta bani si vom face reparatie. Eu pentru caine imi facem griji. El era in cealalta camera, sub pat.“

Anatolie Druc spune ca locuieste in apartament impreuna cu sotia si fratele acesteia. Nu doar locuinta lor a fost afectata, ci si apartamentul de la etajul doi, in care a ajuns apa turnata de pompieri, iar in cel de la etajul patru s-a spart o fereastra.

“Geamul s-a spart, plasa a ars si este miros.”

Proprietarul a promis vecinilor ca le va achita despagubiri. Pompierii inca nu au stabilit de la ce au pornit flacarile.