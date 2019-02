Un medic de la Institutul de Cardiologie a amenintat echipa PRO TV. S-a intamplat dupa ce femeia s-a rastit la soferul unei ambulante pentru ca acesta a insistat in trafic ca masina in care se afla ea sa-i acorde prioritate - VIDEO

Din imaginile surprinse de camera de bord se vede cum ambulanta, cu sirena pornita, incearca de mai multe ori sa depaseasca Honda din fata.

Chiar putea trage pe dreapta, soferul nu a facut-o. Incidentul a avut loc saptamana trecuta pe drumul de acces spre Institutul de Cardiologie din capitala.

Cand soferul ambulantei a parcat, de el s-a apropiat pasagera din Honda, medic la Institutul de Cardiologie.

“Asa, domnul sofer, ce e cu claxonarea aceasta? Mai nu m-ai omorat. -Serios? -Serios. -Nu mi-ati cedat drumul. -De ce trebuie noi sa va cedam? Pe cine duceti? -Nu ai avut pacient grav ca sa faci asa. -Nu are importanta.”

Soferul de pe ambulanta spune ca persoana pe care o transporta avea nevoie de ajutorul medicilor.

Igor VERDES, SOFER AMBULANTA: - ”Era o doamna cu aritmie destul de grava. -”Au fost niste cuvinte necenzurate spuse de ea”

Administratia spitalului a fost anuntata despre incident. Potrivit directorului institutiei, la volanul Hondei se afla fiica medicului, care si-a luat permisul de cateva luni, iar in momentul respectiv s-ar fi speriat de sirena ambulantei.

Alexandru CARAUS, SEF ADJUNCT AL INSTITUTULUI DE CARDIOLOGIE: - ”Trebuia la prima ocazie sa opreasca. Administratia regreta acest lucru, nu se poate astfel de comportata. Vom lua unele masuri pentru a preveni astfel de situatii pe viitor.”

Medicul care a cerut socoteala celor de pe ambulanta a refuzat sa vorbeasca in fata camerei de filmat, spunand ca nu are timp pentru soferii de la salvare. Inainte de a incheia discutia, doctorul ne-a atentionat ca putem nimeri chiar noi in sectia in care lucreaza.

"Dumneavoastra o sa mai aveti treaba si o sa nimeriti, poate, cumva, aici cu rudele. O sa nimeriti si dvs aici. - Ma amenintati? - Nu va amenint. Comentati la televizor ca soferul e prioritar si eu o sa platesc amenda, raspunsul acesta va convine?”

Alexandru Caraus spune ca actiunea femeii este grava si regreta cele intamplate. Pana la urma, si medicul implicat a spus ca isi cere scuze si ca a fost inteleasa gresit.