Un microbuz de ruta a fost izbit de o masina la Orhei, iar trei oameni au fost raniti. Ce spun martorii - VIDEO

Totul s-a intamplat azi dimineata pe soseaua Orhei-Rezina, in apropiere de localitatea Sireti. Potrivit politiei, microbuzul Chisinau-Cobalea in care se aflau 14 pasageri a tras pe dreapta pentru ca cineva din ei sa coboare. In acest moment, vehiculul a fost izbit de un autoturism.

Oamenii legii spun ca soferul in varsta de 34 de ani avea viteza excesiva, iar masina sa era echipata cu un pneu de vara, asa ca la un moment dat nu a mai putut controla volanul.

Marina, MARTOR: “S-a rotit, s-a rotit. A frantat brusc, exact aici, e foarte periculos si a tamponat microbuzul Chisinau-Cobalea.”

Marina, a fost prima care a solicitat ajutorul salvatorilor, dupa ce un barbat din automobil a ramas blocat in masina.

Marina, MARTOR: “Eu, am telefonat imediat la 112, dar au venit tare greu, din cauza ghetusului poate.”

In urma impactului un barbat in varsta de 27 de ani a fost transportat in stare grava la spitalul raional Orhei, iar alte doua persoane au avut nevoie de investigatii medicale.

Ion SIMAN, SEFUL SECTIEI CHIRURGIE: “La momentul de fata se afla sub anestezie generala. Leziunea generala a splinei. Starea lui este grava. Toate masurile sunt intreprinse.”

Politia sustine ca investigheaza felul cum s-a produs accidentul pentru a putea stabili cine poarta vina pentru cele intamplate.