Un microbuz plin cu moldoveni, implicat intr-un grav accident in Ucraina: trei oameni au murit, iar alti patru sunt in stare grava la spital. Vehiculul a ramas practic fara acoperis - GALERIE FOTO

Revenim cu detalii.

Accidentul s-a produs in jurul orei 3:30, in apropiere de Vinita, Ucraina. Potrivit IGSU, microbuzul in care se aflau 12 moldoveni a pornit din Republica Moldova si urma sa ajunga in Federatia Rusa. La un moment dat, deplasand-se pe o sosea din Ucraina, microbuzul s-a izbit violent cu un camion.

In urma impactului extrem de violent, trei moldoveni s-au stins pe loc, iar alti patru au fost ratiniti si transportati in stare grava la spital.

Autoritatile au creat o Celula de Criza pentru a monitoriza şi a ajuta cetăţenii Republicii Moldova care au fost implicati in accident.

"Celula de Criză formată, va monitoriza situaţia şi va lua decizii privind transportarea victimelor acasă. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în comun cu autorităţile va perfecta procedurile şi va transporta corpurile neînsufleţite ale persoanelor decedate, dar şi va aduce în ţara noastră oamenii care au primit traumatisme în urma accidentului. IGSU a lansat linia fierbinte la telefonul 022 78 -50 -32 pentru informaţii suplimentarea rudelor şi apropiaţilor persoanelor care au avut de suferit", se arata intr-un comunicat emis de IGSU.