Un moldovean de 27 de ani, stabilit cu traiul in orasul italian Torino, a ajuns in stare extrem de grava la spital, dupa ce a fost impuscat in cap de proprietarul apartamentului pe care il inchiria - VIDEO

Suparat ca moldoveanul i-a dat banii pentru chirie, italianul a venit cu arma si a deschis focul.

Conflictele dintre cei doi erau de mai mult timp, scrie presa italiana, din motiv ca tanarul intarzia cu plata pentru chiria apartamentului, in care locuia de un an.

Dupa un alt conflict izbucnit aseara, italianul, in varsta de 54 de ani, s-a enervat si a tras trei gloante in moldovean, iar unul a nimerit in cap si a ramas blocat in craniu. Italianul a fost retinut si este cercetat penal pentru tentativa de omor.