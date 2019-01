Un moldovean stabilit de 20 de ani in Statele Unite vrea sa devina deputat. Pe ce circumscriptie va candida - VIDEO

Oleg BANZARI: „Pe circusmcriptia din diaspora trebuie sa candideze cineva din diaspora.”





Oleg Banzar spune ca are o afacere profitabila in Statele Unite, iar in cazul in care va ajunge deputat, va reveni acasa impreuna cu familia sa.

Pentru circumscriptia din SUA si Canada au depus actele si socialistul Gaik Vartanean, democratul Ghenadie Morosan si candidatii intependenti Valeriu Ghiletchi, Petru Neaga, Viorel Sava, Gheorghi Grozav, Valeri Perov si Roman Palanica.