Potrivit politiei, totul s-a intamplat astazi, in jurul orei 12:00. Soferul microbuzului, in varsta de 55 de ani, a vrut sa se intoarca si pentru ca nu s-a asigurat, cand a virat la stanga, a lovit in plin motocicleta.

In urma impactului puternic, barbatul care se afla la ghidonul motocicletei s-a stins pe loc.

Alte circumstante se stabilesc.