Un muncitor de 35 de ani a cazut in gol de la etajul 15 al unui bloc aflat in constructie, din sectorul Botanica al capitalei. S-a intamplat ieri, iar politia si Inspectoratul de Stat al Muncii

Nenorocirea s-a intamplat pe acest santier de pe strada Nicolae Testemiteanu. De la etajul 15 al blocului, care este in constructie, unul dintre dulgheri a alunecat si a cazut in gol. Barbatul a murit pe loc.

Svetlana SCRIPNIC, PURTATORUL DE CUVANT AL POLITIEI CAPITALEI: “Apelul a parvenit la ora 15:00, barbatul a cazut si s-a stins pe loc. A fost deschisa o ancheta pe acest caz. ”

Astazi, la fata locului l-am intalnit pe unul dintre reprezentantii firmei de constructie. Acesta ne-a spus ca se grabeste la o sedinta, iar lucrarile pe santier au fost oprite din cauza conditiilor meteo. Asta desi, la etajele superioare, muncitorii continuau constructia. Ulterior, pe poarta au iesit mai multi angajati, care au refuzat sa discute cu noi.

Cei care au intrat ori au iesit de pe santier nu au dorit sa vorbeasca despre ce s-a intamplat ieri. In cele din urma a iesit paznicul, care ne-a inchis si el poarta.

Angajatii unui chiosc din apropiere ne-au spus ca nu stiu nici ei nimic. Ulterior am telefonat la oficiul central al companiei de constructii si ni s-a comunicat ca in cazul in care administratia va decide sa se expun pe acest subiect, va reveni cu un sunet. Pana acum nu am primit niciun raspuns.

Responsabilii de la Inspectoratul de Stat al Muncii spun ca au deschis o ancheta pentru a afla daca accidentul s-a intamplat din cauza ca firma de constructii a incalcat regulile de securitate. Cazul este investigat si de politie.