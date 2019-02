Un numar record de candidati s-au inregistrat pentru alegerile prezidentiale din Ucraina. In total, in cursa, au fost inscrise 44 de persoane - VIDEO

Un numar record de candidati s-au inregistrat pentru alegerile prezidentiale din Ucraina. In total, in cursa, au fost inscrise 44 de persoane, de doua ori mai multe decat la alegerile de acum cinci ani din tara vecina. Favorit in sondaje este renumitul actor de comedie, Vladimir Zelenski, urmat de actualul presedinte si fostul premier.