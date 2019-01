Un politist de 24 de ani din Nisporeni s-a stins pe loc, dupa ce a fost lovit de o masina, pe soseaua Chisinau - Leuseni

S-a intamplat in zori, in jurul orei 5:00, pe soseaua Chisinau - Leuseni, in apropiere de localitatea Cristesti din raionul Nisporeni. Potrivit politiei, politistul de 24 de ani se afla in concediu, iar in aceasta dimineata s-a pornit spre Chisinau, insa nu a mai ajuns. Deplasandu-se pe partea stanga a carosabilului, tanarul a fost lovit in plin de o masina condusa de un barbat in varsta de 33 de ani.

In urma loviturii puternice, politistul s-a stins pe loc. Autoritatile sustin ca soferul ar fi avut viteza in momentul impactului. El a fost retinut pentru 72 de ore si risca pana la 7 ani de puscarie.

Politistul a fost angajat in cadrul institutiei in 2016 si activa la Serviciului Escorta a IP Nisporeni.

*Poza simbol