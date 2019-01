Un politist si un sofer nu au gasit limba comuna, dupa ce conducatorul auto a fost oprit pentru incalcarea limitei de viteza: "Fiecare cetatean al Republicii Moldova ar trebui sa cunoasca limba de stat, eu vorbesc in limba de stat" - VIDEO

In filmuletul publicat de gagauzinfo.md se vede cum politistul cere soferului permisul de conducere. Cel din urma, originar din Vulcanesti, nu-l intelege pe omul legii, intrucat acesta se exprima in limba romana.

"Intelegeti corect ce va spun? -In rusa. -Nu, in romana. -Va rog, permisul si certificatul de inmatriculare. -Daca se poate in rusa. -Nu e posibil. -Nu intelegeti? -Inteleg, dar nu sunt obligat sa vorbesc in rusa.”

Politistul refuza sa discute in rusa, sustinand ca vorbeste limba de stat, stipulata in Constitutie.

“Dvs. sunteti cetatean al Republicii Moldova? -Da. -Atunci vorbiti in limba de stat. -Limba rusa este a doua limba de stat. -Este limba care este stipulata in Constitutie. -Limba rusa e a doua limba in Moldova. -Bine, eu vorbesc in limba de stat. Va rog frumos, prezentati!”

Dupa lungi polemici, omul legii ii comunica soferului, in limba rusa, motivul pentru care a fost stopat.

“-Pana nu imi spuneti ce am incalcat… -Regimul de viteza.”

Conform portalului gagauz, incidentul s-a produs sambata la Cimislia. Oamenii legii ne-au spus ca politistul nu era obligat sa vorbeasca in limba rusa.