Un sector de politie modern cu fatada din sticla urmeaza sa fie inaugurat in curand in capitala. Acesta este construit dupa un model european, iar lucrarile se afla pe ultima suta de metri - VIDEO

Muncitorii pe care i-am gasit astazi pe strada Albisoara, unde in curand urmeaza sa fie inaugurat un sector de politie, ne-au spus ca lucrarile au inceput inca din august si ca acestea se vor incheia in aceasta saptamana. Fatada constructiei este din sticla transparenta, iar birourile in care vor activa oamenii legii se vad din strada.

Constructia moderna le-a atras atentia trecatorilor care spun ca oamenii legii ar trebui sa-si concentreze fortele si banii, in alte chestii decat constructia unor sectoare iesite din tipare.

“Eu cred ca trebuie sa se ocupe de altceva decta sa construiasca cladiri si asa mai departe. In genere la noi in Moldova politia nu lucreaza la 100 de procente.”

"Sunt probleme, politia noastra e de forma, nu lucreaza. In politie acum se duce cui nui e lene. Carte nimic, profesionalism nimic in rezultat avem ce avem.”

Pe de alta parte cei care locuiesc in zona, sustin ca acolo neregulile sunt frecvente si spera ca odata ce va fi deschis un sector de politie, va fi mai liniste.

“Mai putini banditi, mai putini alcoolici care nu o sa bea. Oamenii o sa fie mai disciplinati."

Nu am reusit sa aflam cat a costat acest proiect si nici cine il finanteaza. Responsabilii din politie sustin ca toate informatiile vor fi prezentate dupa ce sectorul va fi dat in exploatare.