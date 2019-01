Un sofer care a facut un accident si a iesit sa vada ce e cu masina sa, a murit lovit de un automobil care trecea pe alaturi - FOTO

S-a intamplat in acesta dimineata pe pe traseul Chisinau - Cimislia, in apropiere de satul Sagaidac. Potrivit politiei, un barbat de 63 de ani a murit dupa ce a fost lovit in plin de o masina.

Barbatul era din satul Baurci, raionul Ceadir-Lunga si conducea un automobil de model Ford. Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, acesta a pierdut controlul volanului si a derapat de pe sosea lovindu-se de un parapet de marginea drumului.

Atunci barbatul a coborat din masina ca sa vada ce s-a intamplat, iar in acel moment a fost lovit in plin de un microbuz care se deplasa pe alaturi.

Barbatul a decedat pe loc.

La volanul microbuzului se afla un barbat de 33 de ani din satul Bacioi, care spune ca nu l-a observat.

Politia stabileste circumstantele accidentului.