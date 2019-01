Un sofer de 35 de ani risca sa fie lipsit pe viata de permisul de conducere dupa ce a fost prins beat la volan. Ce spun oamenii legii - VIDEO

Totul s-a intamplat in acest weke-end, in sectorul Ciocana al capitalei. Politistii care patrulau prin zona, au observat un BMW care se deplasa haotic si au cerut soferului sa traga pe dreapta, insa acesta a apasat pe acceleratie. In scurt timp el a fost oprit si scos cu forta din masina.

Etilotestul a inregistrat o concentratie de alcool in aerul expirat de 7 ori mai mare decat norma admisa.

Inspectorii au ridicat permisul de conducere al soferului la fata locului, acesta fiind lipsit de dreptul de a conduce pana la decizia finala a instantei de judecata. Conform noilor prevederi legale, permisul poate fi redopbandit dupa 4 ani de la sentinta definitiva, sustinerea examenului si desfasurarea unui curs de instruire antialcool si antidrog.