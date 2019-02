Un sofer din capitala a fost amendat cu 4500 de lei, dupa ce si-a incarcat betoniera pana la refuz, iar betonul a curs pe strada Petricani din capitala - VIDEO

Cantarul a aratat ca vehiculul transporta 39 de tone si jumatate, cu 7 tone si jumatate mai mult decat capacitatea permisa.

Intrebat de ce a incarcat betoniera pana la refuz, soferul a strans din umeri, spunand ca misiunea lui a fost sa duca betonul la un santier.

SOFER BETONIERA: “ -Pentru ce ati fost oprit?-Nustiu, ceva nu le-a placut.-Ati incarcat mai mult decat trebuie?-Nustiu toate intrebarile la conducere!-Cat aveti dreptul sa duceti?-Nu stiu! -Cate tone a aratat cantarul?- N-am vazut.”

Inspectorii i-au scos placutele de inmatriculare si l-au amendat.

Andrei BOTNARI, INSPECTOR ANTA: “Au fost depistate careva scurgeri de beton pe traseu. Am luat decizia de a efectua un control prin cantarire, in urma controlului s-a stabilit ca sa depasit masa maxima admisibila cu 24 de procente. In urma acestui fapt a fost intocmit un proces contraventional si soferul a fost amendat cu 4500 de lei.”

Ulterior, inspectorii i-au permis soferului sa plece pana la destinatie.