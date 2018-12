Un sofer din Glodeni, prins beat la volan a ramas fara permis de conducere si nu a primit in schimb un act provizoriu - VIDEO

Automobilul de marca Toyota a fost tras pe dreapta aseara la Glodeni dupa ce soferul a incetinit si a deconectat farurile la masina in momentul in care a vazut politia. Dupa ce a fost efectuat testul la alcoolemie s-a stabilit ca soferul avea o concentratie de alcool in aerul expirat aproape de 7 ori mai mare decat norma admisibila. In consecinta, acestuia i-a fost ridicat permisul, iar instanta de judecata are deja dreptul sa-l lipseasca de dreptul de a conduce pe viata. Asta deoarece de astazi au intrat in vigoare un sir de modificari la Codul Rutier.

Veceslav SARBU, SEF ASISTENTA JURIDICA INP: ” Daca pana in ziua de astazi persoanele erau pasibile de raspunderea penala cu privare de drept a mijloacelor de transport de la 3 la 5 ani cu amenda care varia pana la 42 500 lei. Din ziua de astazi amenda nu se mai regaseste persoana fiind doar pedepsita cu anularea dreptului de conducere a mijloacelor de transport. Daca sa ne referim sub aspect contraventional pana acum sanctiunea era de la 2 la 3 ani privarea dreptului de a conduce. Incepand cu ziua de azi a fost micsorat termenul de la jumate de an la un an.”

Totodata, conform noilor prevederi, masina soferului prins beat la volan este dusa la parcarea speciala a politiei, iar costurile pentru transportare si stationare sunt acoperite de conducatorul auto.

Veceslav SARBU, SEF ASISTENTA JURIDICA INP: “Daca este cineva la fata locului cu permis de conducere si e apt sa conduca, poate sa ea masina. Daca nu, este transportat la paracare fiind achitata o suma de la 250 la 300 de lei in raza Chisnaului, totodata se achita si orele din parcare de la 15 pana la 40 de lei in dependenta de vehicul.”

Potrivit politiei permisul de conducere poate fi redobandit dupa o perioada de patru ani de la pronuntarea deciziei instantei de judecata, iar pentru asta, soferii trebuie sa sustina repetat examenul pentru obtinerea permisului de conducere si sa treaca un curs de instruire antialcool si antidrog. Soferii sustin ca aceste modificari sunt bine-venite si spera sa aiba un efect pozitiv asupra colegilor din trafic.

“ E foarte bine, poate nu vom avea atatea acidente, vedeti ce se face.”

“ Trebuie pedepsiti si luat permisul cu totul, sa nu mai urce nicidata la volan.”

“ Eu nu ma urc la volan beata, daca am degand sa servesc, apelez la taxi sau rutiera.”

In noaptea de 14 decembrie inspectorii de patrulare au documentat in total 3 soferi care urcat la volan in stare de ebrietate.