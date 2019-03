Un tanar de 20 de ani a decedat dupa ce a urcat la volanul unei motociclete fara permis de conducere si a intrat violent intr-un taxi

Potrivit politiei, totul sa intamplat in jurul orei 22:00 in apropiere de satul Suruceni. Un taxi se delpasa spre satul Nemoreni atunci cand motocicleta a iesit pe contrasens si sa izbit violent. Soferul de taxi nu consumase alcool. In urma impactului tanarul de 20 de ani care se afla la volanul motocicletei a decedat pe loc.

Alte circumstante se stabilesc. Pe acesta cauza a fost deschis un dosar penal.