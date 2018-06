Un tanar de 20 de ani, impuscat mortal, dupa ce a intrat, impreuna cu doi amici, intr-un bazin din Hancesti, fara permisiunea proprietarului. In acel moment, stapanul bazei de odihna se afla acolo cu un politist. Ambii, retinuti

Igor POPA, ADJUNCTUL PROCURORULUI GENERAL: "Totul a avut loc in aceasta noapte, la Hancesti. In jurul orelor 1:00, pe teritoriul unui centru de agrement cu piscina.





Trei tineri au decis putin sa se racoreasca si fara permisiune au intrat pe teritoriul acestui centru de agrement, in afara orelor de program si au intrat in piscina de pe teritoriul acestui centru.

Anterior proprietarului centurului de agrement s-a adresat la politie ca anumite persoane intra si produc pagube pe teritoriul acestui centru.

Astfel, in acesta seara, propietarul centrului impreuna cu adjunctul sefului politiei criminale a Inspectoratului din Hancesti au decis sa faca o ambuscada.

In timp ce tinerii se aflau in bazin fara permisiune, proprietarul impreuna cu colaboratorul de politie s-au apropiat de ei si au fost efectuate cateva impuscaturi in aer si in directia unuia dintre tineri, care a iesit din bazin si se indrepta spre iesire. In rezultat tanarul de 20 de ani a decedat la spitalul din Hancesti.

Au fost audiate mai multe persoane, inclusiv ceilalti doi tineri care se aflau la fata locului.

Procurorii au pornit o cauza penala pentru omor intentionat. Din declaratiile preliminare ale colaboratorului de politie, arma de foc a fost aplicata in urma unei altercatii, daca este asa sau nu urmeaza sa stabilim.

Politistul implicat in incident a fost testat la alcoolemie si s-a stabilit ca acesta nu era in stare de ebrietate. La moment avem 2 persoane retinute, proprietarul centrului de agrement si colaboratorul politiei. Cazul este cercetat in continuare."