Cu un ciorap femeiesc pe cap si inarmat cu o teava de metal, un tanar din Dubasari a venit in centrul capitalei, ca sa-si omoare seful: "Hainele le aruncam ori le dam foc". Cum a fost prins de politisti - VIDEO

„- Uite cum facem, il sun si ii spun ca noi o sa intarziem, dar noi o sa fim deja acolo. Cand vine, il injunghii aici si eu cred ca o sa moara pe loc! Dar trebuie unul mai lung ca sa-l ajunga! -Cutit, de unde? -O sa cumparam maine! -Ai mai omorat pe cineva? -…- Si a murit? -A cazut! -Noi de ce l-am ales pe el? Politia nu va cauta mult. Hainele le aruncam ori le dam foc.”

Oamenii legii spun ca aceasta inregistrare audio le-a fost adusa de un tanar care a povestit ca suspectul a vrut sa-l implice si pe el in planurile sale. Acesta a ticluit un scenariu ca-n filmele americane ca sa-si omoare seful – un cetatean al Cehiei care are o afacere in Moldova. Ca sa-si puna ideile in aplicare, individul in varsta de 20 de ani a mers acum trei zile la o piata din Chisinau de unde si-a cumparat o teava metalica, manusi dar si o pereche de colanti, pe care sa-i foloseasca pe post de cagula.

Spre seara, el l-a chemat pe seful sau intr-un scuar din centrul capitalei, unde potrivit oamenilor legii, urma sa-l omoare. Cehul a venit la intalnire, dar nu singur, ci cu mascatii de la Fulger, care l-au retinut pe suspect.

Oamenii legii spun ca au gasit asupra individului teava metalica cu care acesta ar fi urmat sa savarseasca omorul. El a fost arestat pentru 30 de zile si risca pana la 10 ani de inchisoare.