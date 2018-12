Un tanar de 22 de ani s-a stins pe loc, iar altul a ajuns la spital in stare grava, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de un pilon si s-a transformat intr-un morman de fiare, in apropiere de portile orasului - GALERIE FOTO

Accidentul s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 2:45, pe bulevardul Dacia, in apropiere de portile orasului. Potrivit politiei, un sofer de 22 de ani, deplasanu-se pe sosea, a pierdut controlul asupra volanului si s-a izbit violent cu masina de pe un pilon de pe marginea drumului. Cu el in masina se mai afla un pasager. In urma impactului puternic, ambii au ramasi prinsi intre fiarele automobilului. Salvatorii au intervenit pentru a-i scoate de acolo. Soferul de 22 de ani s-a stins, iar pasagerul a fost transportat in stare grava la Institutul de Medicina Urgenta.

Cazul este cercetat de autoritati.