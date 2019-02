Un tanar de 24 de ani, din neatentie si-a incendiat casa si a ajuns la spital cu arsuri grave

Potrivit politiei, incendiul a avut loc, aseara, in satul Tataresti, raionul Straseni, in jurul orei 19:40. Barbatul din intamplare a scapat recipientul cu combustibil in timp ce incerca sa aprinda focul in soba si acesta s-a aprins. El s-a ales cu arsuri grave pe ambele maini.

Barbatul este casatorit si are doi copii. In timpul incendiului sotia si copii nu se aflau in casa.

Oamenii legii investigheaza toate circumstantele producerii incendiului.