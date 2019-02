Un tanar de 28 de ani s-a stins dupa ce s-a prabusit in gol de la etajul 8 al unui bloc de la Rascani: s-a certat cu iubita

Totul s-a intamplat azi noapte, in jurul orei 2. Potrivit politiei, tanarul de 28 de ani locuia impreuna cu iubita sa in varsta de 22 de ani, intr-un bloc de pe o strada din sectorul Rascani al capitalei. Astfel, inainte de tragedie cei doi s-ar fi certat, iar tanarul i-ar fi spus fetei ca daca nu se impaca se va arunca in gol de la etajul 8. Tanara ar fi refuzat sa se impace cu el, iar acesta s-ar fi aruncat in gol de la geamul apartamentului.

Tanarul s-a stins pe loc. Oamenii legii spun ca victima nu a lasat niciun bilet de adio si ca anterior s-ar mai fi certat cu iubita sa.

Autoritatile investigheaza circumstantele in care s-a intamplat totul.