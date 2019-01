Un tanar din Ungheni a fost retinut, dupa ce ca a intrat in mai multe case din capitala si a iesit din ele cu bunuri de peste 170 de mii de lei. Cum actiona - VIDEO

Totul s-a intamplat acum o luna. Potrivit politiei, individul a intrat in cel putin 8 case din capitala, de unde a furat mai multe obiecte de pret.

Individul forta geamurile si intra in locuinte, de la sol, cand nimeni nu era acasa. Isi incarca geanta cu obiecte din aur, telefoane, bani, dar si alte obiecte si fugea. In total, potrivit autoritatilor, suspectul ar fi furat bunuri in valoare de 172 000 lei.

Dupa mai multe investigatii, tanarul a fost retinut. Fiind audiat pe politisti, acesta si-a recunoscut vina.

Acum, individul risca pana la 4 ani de inchisoare sau amenda de pana la 67 500 lei.