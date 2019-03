Un tanar de 23 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiat chiar de tatal sau care era beat. Cum s-a intamplat totul

Potrivit politie, totul sa intamplat ieri, in jurul orei 22:00. Barbatul in varsta de 58 de ani, fiind in stare de ebrietate s-ar fi certat cu sotia sa.

Fiul in varsta de 23 de ani care a văzut totul, a incercat sa calmeze spiritele între parinti şi l-a luat la bătaie pe tatăl sau.

Bărbatul s-ar fi infuriat si l-a înjunghiat in spate pe fiul sau. Acesta a fost transportat imediat la spital.

Pe acest caz a fost deschisa o cauza penala pentru violenta in familie.