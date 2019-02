Un taxi s-a rasturnat dupa ce a fost lovit lateral de o masina pe o strada din capitala: "M-a lovit intr-o parte si am mers in doua roti apoi m-am rasturnat" - VIDEO

Accidentul sa produs la pranz la sensul giratoriu de langa tipografia din capitala. Taximetristul sustine ca se deplasa regulamentar cand a fost lovit lateral.

„ Eu veneam din partea aceea si nu am reusit sa trec, m-a lovit intr-o parte si am mers in doua roti apoi m-am rasturnat. Aveam 30 de km/h. - V-ati speriat? O, da!”

In Opel se afla şoferul care avea ca pasager o femeie cu un copil in brate.

„ A trecut inaintea noastra si s-a sters de noi si sa intors.- Erati cu copilul in masina?- Da!-Totul este in regula, nu s-a lovit nimeni? -Nu!”

Oamenii legii au dirijat traficul pana cand, mai multi barbati au ajutat taximetristul sa-si ia masina din drum.

Politia urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care sa produs accidentul, soferul care va fi gasit vinovat risca 1500 de lei si 6 puncte de penalizare.